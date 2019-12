Messi wieder alleiniger Rekordhalter des Ballon d'Or Lionel Messi wird erstmals seit 2015 und zum insgesamt sechsten Mal mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet. 02.12.2019, 21.57 Uhr

Lionel Messi ist in Paris mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet worden. Der Argentinier hatte im September bereits den von der Fifa verliehenen «The-Best»-Award gewonnen. Nun setzte er sich auch bei der von der Fachzeitschrift France Football durchgeführten Wahl zum besten Fussballer des Jahres durch Bei den Frauen setzte sich die amerikanische Weltmeisterin Megan Rapinoe vor der Britin Lucy Bronze und ihrer Landsfrau Alex Morgan durch. Rapinoe bedankte sich per Videobotschaft für die Auszeichnung Messi wurde erstmals seit 2015 und zum insgesamt sechsten Mal mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet. Damit liegt er wieder einen Titel vor seinem grossen Konkurrenten Cristiano Ronaldo, der sich mit dem 3. Rang zufrieden geben musste. Der Portugiese war an der Preisverleihung in Paris nicht anwesend Auf Platz 2 schaffte es Liverpools Starverteidiger Virgil van Dijk Moderiert wurde die Gala in Paris von Sandy Heribert und dem ehemaligen Weltklasse-Stürmer Didier Drogba Zum besten Jungprofi wählte die Fachjury Matthijs de Ligt von Juventus Turin