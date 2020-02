Marc Digruber mit Kreuzbandriss out Für den österreichischen Slalomspezialisten Marc Digruber ist die Saison frühzeitig zu Ende. 09.02.2020, 10.36 Uhr

Marc Digruber muss lange aufs Skifahren verzichten KEYSTONE/ANTHONY ANEX

(sda/apa)

Der Niederösterreicher zog sich am Samstag im Slalom in Chamonix auf der Fahrt zu Platz 21 einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zu. Der 31-Jährige wurde noch am Sonntag operiert. Digrubers bestes Weltcup-Resultat ist der 4. Platz, den er im Dezember 2016 in Val d'Isère realisiert hat.