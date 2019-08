Loris Benito verliert bei Ligue-1-Debüt

Loris Benito kommt mit Bordeaux zu seinem ersten Einsatz in der Ligue 1.

Loris Benito verabschiedete sich im Sommer von den Young Boys und gab am Samstag sein Ligue-1-Debüt (Bild: KEYSTONE/ANTHONY ANEX)

(sda)

Der Linksverteidiger, der im Sommer von den Young Boys nach Frankreich gewechselt hatte, spielte bei der 1:3-Niederlage zum Saisonauftakt in Angers durch. Bordeaux ging in der 4. Minute in Führung, kassierte aber noch vor der Pause die drei Gegentreffer.

Telegramm und Resultate:

Angers - Bordeaux 3:1 (3:1). - Tore: 4. De Préville 0:1. 27. Reine-Adélaïde 1:1. 33. Pereira 2:1. 45. Mangani 3:1. - Bemerkungen: Bordeaux mit Benito.

Die weiteren Spiele der 1. Runde. Freitag: Monaco - Lyon 0:3. - Samstag: Marseille - Reims 0:2. Dijon - Saint-Etienne 1:2. Montpellier - Rennes 0:1. Nice - Amiens 2:1. Brest - Toulouse 1:1. - Sonntag: Lille - Nantes 15.00. Strasbourg - Metz 17.00. Paris Saint-Germain - Nîmes 21.00.