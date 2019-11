Liverpool zieht weiter davon Liverpool baut seinen Vorsprung an der Spitze der Premier League weiter aus. Der Champions-League-Sieger hat nun elf Punkte Vorsprung auf Manchester City, das in Newcastle 2:2 spielt. 30.11.2019, 15.35 Uhr

Virgil van Dijk traf zweimal für Liverpool KEYSTONE/AP/JON SUPER

(sda)

Es war ein weiterer ärgerlicher Rückschlag für Manchester City im Meisterrennen: Zweimal ging die Mannschaft von Pep Guardiola in Newcastle in Führung, zweimal fiel der Ausgleich kurz darauf. Zwischen dem Tor von Raheem Sterling und jenem des Niederländers Jetro Willems vergingen nur vier Minuten. Auf das 2:1 von Kevin de Bruyne in der 82. Minute antwortete Newcastles Jonjo Shelvey sechs Minuten später. Sowohl de Bruyne als auch der ehemalige Liverpooler Shelvey trafen mit sehenswerten Distanzschüssen.

Liverpool mit Xherdan Shaqiri auf der Ersatzbank profitierte vom Ausrutscher des wohl härtesten Konkurrenten. Abwehrchef Virgil van Dijk sicherte mit zwei Toren in der ersten halben Stunde den 2:1-Heimsieg gegen Brighton. Beide Male verwertete der Niederländer Flanken von Trent Alexander-Arnold - die erste nach einem Freistoss, die zweite nach einem Eckball - mit dem Kopf.

Danach bekundete Liverpool aber Mühe und musste in der Schlussviertelstunde mit einem Spieler weniger um die drei Punkte bangen. Liverpools Goalie Alisson sah in der 76. Minute nach einem Handspiel ausserhalb des Strafraums die Rote Karte. Sein Ersatz, der Spanier Adrian, war noch am Dirigieren der Mauer, als Lewis Dunk den Freistoss mit einem lässigen Flachschuss in die gegenüberliegende Torecke versenkte. Für Liverpool war es der 13. Sieg im 14. Spiel.

Tottenham hat sich unter José Mourinho wieder erholt. Der portugiesische Coach führte die Londoner - den Erfolg in der Champions League gegen Olympiakos mitgezählt - zum dritten Sieg im dritten Spiel. Beim 3:2-Heimerfolg gegen Bournemouth sorgten Doppeltorschütze Dele Alli und Moussa Sissoko für die 3:0-Führung nach 70 Minuten. Arg ins Wanken gerieten die Gastgeber danach trotz des knappen Schlussresultats nicht mehr. Das 2:3 fiel erst in der 96. Minute. Tottenham hat nur noch sechs Punkte Rückstand auf das viertplatzierte Chelsea, das daheim gegen West Ham 0:1 verlor.

Resultate und Tabelle:

Chelsea - West Ham 0:1 (0:0). - 40'595 Zuschauer. - Tor: 48. Cresswell 0:1. - Bemerkungen: West Ham ohne Ajeti (Ersatz).

Liverpool - Brighton 2:1 (2:0). - 53'319 Zuschauer. - Tore: 18. Van Dijk 1:0. 24. Van Dijk 2:0. 79. Dunk 2:1. - Bemerkungen: Liverpool ohne Shaqiri (Ersatz). 76. Rote Karte gegen Alisson (Liverpool).

Tottenham - Bournemouth 3:2 (1:0). - 59'626 Zuschauer. - Tore: 21. Alli 1:0. 50. Alli 2:0. 69. Sissoko 3:0. 73. Wilson 3:1. 96. Wilson 3:2.

Newcastle - Manchester City 2:2 (1:1). - 49'937 Zuschauer. - Tore: 22. Sterling 0:1. 25. Willems 1:1. 82. De Bruyne 1:2. 88. Shelvey 2:2. - Bemerkungen: Newcastle ohne Schär (Ersatz).

Die weiteren Spiele der 14. Runde. Samstag: Burnley - Crystal Palace 0:2. Southampton - Watford 18.30. - Sonntag: Norwich City - Arsenal 15.00. Wolverhampton - Sheffield United 15.00. Leicester City - Everton 17.30. Manchester United - Aston Villa 17.30.

1. Liverpool 14/40 (32:12). 2. Leicester City 13/29 (31:8). 3. Manchester City 14/29 (39:16). 4. Chelsea 14/26 (28:20). 5. Tottenham Hotspur 14/20 (24:21). 6. Wolverhampton 13/19 (18:16). 7. Sheffield United 13/18 (16:12). 8. Arsenal 13/18 (18:19). 9. Burnley 14/18 (20:20). 10. Crystal Palace 14/18 (13:18). 11. Manchester United 13/17 (19:15). 12. Bournemouth 14/16 (18:20). 13. West Ham United 14/16 (17:23). 14. Newcastle United 14/16 (13:22). 15. Brighton & Hove Albion 14/15 (16:21). 16. Aston Villa 13/14 (19:20). 17. Everton 13/14 (13:20). 18. Norwich City 13/10 (13:28). 19. Southampton 13/9 (13:31). 20. Watford 13/8 (8:26).