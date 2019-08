Liverpool ist zum vierten Mal Sieger des europäischen Supercups. Die Reds setzen sich in Istanbul mit 5:4 im Penaltyschiessen gegen Europa-League-Gewinner Chelsea durch. Nach 120 Minuten steht es 2:2.

Liverpool gewinnt Supercup im Penaltyschiessen Liverpool ist zum vierten Mal Sieger des europäischen Supercups. Die Reds setzen sich in Istanbul mit 5:4 im Penaltyschiessen gegen Europa-League-Gewinner Chelsea durch. Nach 120 Minuten steht es 2:2.

Beide Tore der Reds, bei denen Xherdan Shaqiri auf der Ersatzbank blieb, erzielte der senegalesische Goalgetter Sadio Mané. Besonders sehenswert war das zeitweilige 2:1 in der 5. Minute der Verlängerung. Mané verwertete einen akrobatischen Rückpass von der Grundlinie von Stürmerkollege Roberto Firmino mit einer wuchtigen Direktabnahme aus vollem Lauf. Nach 100 Minuten glich Jorginho mit einem Foulpenalty aus, den die französische Schiedsrichterin Stéphanie Frappart zu Recht verhängt hatte.

Im Penaltyschiessen trafen die ersten neun Schützen, bevor Chelseas junger Stürmer Tammy Abraham mit seinem Versuch an Liverpools Ersatzgoalie Adrian scheiterte.

Liverpool hatte den 1973 eingeführten Supercup - bis 1997 wurde er in Hin- und Rückspielen vergeben - zuvor in den Jahren 1977, 2001 (als UEFA-Cup-Sieger) und 2005 für sich entschieden.

Obwohl beim Supercup einiges an Prestige auf dem Spiel steht, ist die sportliche Bedeutung ganz am Anfang einer Saison jeweils nicht unumstritten. Die Trainer Jürgen Klopp und Frank Lampard setzten jedenfalls nicht alle ihre Trümpfe in die Startaufstellung. Bei Liverpool sassen beispielsweise Georginio Wijnaldum, Roberto Firmino und Trent Alexander-Arnold anfänglich auf der Bank, bei Chelsea blieb der Brasilianer Willian 120 Minuten ganz draussen.

Das Telegramm

Liverpool - Chelsea 2:2 (1:1, 0:1) n.V., 5:4 i.P.

Besiktas-Stadion, Istanbul. - 41'000 Zuschauer. - SR Frappart (FRA). - Tore: 36. Giroud 0:1. 48. Mané 1:1. 95. Mané 2:1. 100. Jorginho (Foulpenalty) 2:2. - Penaltyschiessen (Liverpool beginnend): Firmino 1:0, Jorginho 1:1; Fabinho 2:1, Barkley 2:2; Origi 3:2, Mount 3:3; Alexander-Arnold 4:3, Emerson 4:4; Salah 5:4, Abraham (Adrian hält).

Liverpool: Adrian; Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson (91. Alexander-Arnold); Milner (64. Wijnaldum), Fabinho, Henderson; Oxlade-Chamberlain (46. Firmino), Salah, Mané (103. Origi).

Chelsea: Arrizabalaga; Azpilicueta, Zouma, Christensen (85. Tomori), Emerson; Jorginho, Kanté, Kovacic (101. Barkley); Pulisic (74. Mount), Giroud (74. Abraham), Pedro.

Bemerkungen: Liverpool ohne Shaqiri (Ersatz), Alisson, Clyne und Keita (alle verletzt). Chelsea ohne James, Loftus-Cheek, Van Ginkel und Hudson-Odoi (alle verletzt). 22. Lattenschuss Pedro. 76. Arrizabalaga lenkt einen Schuss von Van Dijk an den Pfosten.