Leonie Küng in Hua Hin im Hauptfeld Die 19-jährige Schaffhauserin Leonie Küng (WTA 298) schafft in Hua Hin erstmals die Qualifikation für das Hauptfeld eines WTA-Turniers. 09.02.2020, 10.24 Uhr

Spielte sich erstmals durch die Qualifikation eines WTA-Turniers: Leonie Küng KEYSTONE/ANTHONY ANEX

(sda)

In der zweiten und letzten Runde des nicht sehr stark besetzten, mit 251'750 Dollar dotierten Events im thailändischen Badeort setzte sie sich 6:4, 6:3 gegen die topgesetzte Chinesin Xun Fang Ying (WTA 207) durch.

Ihren bisher einzigen Auftritt in einem WTA-Hauptfeld hatte Küng im Sommer 2018 in Gstaad dank einer Wildcard - vier Tage, nachdem sie in Wimbledon den Final bei den Juniorinnen erreicht hatte. Sie verlor gegen die Schwedin Johanna Larsson.