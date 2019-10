Der in der Bundesliga noch ungeschlagenen VfL Wolfsburg scheidet im deutschen Cup aus. Er kassiert im Sechzehntelfinal gegen Leipzig eine 1:6-Heimniederlage.

Der in der Bundesliga noch ungeschlagenen VfL Wolfsburg scheidet im deutschen Cup aus. Er kassiert im Sechzehntelfinal gegen Leipzig eine 1:6-Heimniederlage.

Leipzig deklassiert Wolfsburg im Cup Der in der Bundesliga noch ungeschlagenen VfL Wolfsburg scheidet im deutschen Cup aus. Er kassiert im Sechzehntelfinal gegen Leipzig eine 1:6-Heimniederlage.

Emil Forsberg und Timo Werner gehörten bei Leipzig zu den Torschützen (Bild: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER)

(sda)

Zweieinhalb Monate überstand Wolfsburg unter dem im Sommer gekommenen österreichischen Trainer Oliver Glasner ohne Niederlage. Gegen Leipzig brach die Mannschaft um Kevin Mbabu und Renato Steffen ein: Sie kassierte zwischen der 55. und 68. Minute vier Tore. Bitter war die Niederlage speziell für Mbabu, der seit seinem Wechsel von YB nach Wolfsburg nur wenige Einsatzminuten bekommt. Er kam am Mittwochabend erst zum sechsten Einsatz mit seinem neuen Klub und lieferte die Flanke zum 1:6 durch Wout Weghorst in der 89. Minute. Auf der Gegenseite durfte Yvon Mvogo zum zweiten Mal in dieser Saison das Tor hüten.

Mit Michael Lang stand im deutschen Cup ein weiterer zuletzt selten eingesetzter Schweizer Internationaler im Einsatz. Erstmals seit einem Monat konnte der Linksverteidiger für Bremen von Beginn weg auflaufen. Die Bremer gewannen daheim gegen den Zweitligisten Heidenheim souverän mit 4:1.