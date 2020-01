LeBron James nun der dritterfolgreichste NBA-Punktesammler LeBron James zieht an Kobe Bryant vorbei und ist nun der dritterfolgreichste Skorer der NBA-Geschichte. 26.01.2020, 08.06 Uhr

LeBron James (links) von den Los Angeles Lakers passt den Ball zu einem Mitspieler KEYSTONE/AP/CS

(sda/dpa)

LeBron James von den Los Angeles Lakers hat in der NBA einen neuen Meilenstein erreicht: Dank seiner 29 Punkte überholte der 35-Jährige am Samstagabend in der ewigen Skorerliste die Lakers-Legende Kobe Bryant und belegt nun mit 33'655 Punkten den dritten Platz.

Die 91:108-Niederlage bei den Philadelphia 76ers konnte James aber nicht verhindern. Nur Kareem Abdul-Jabbar (38'387) und Karl Malone (36'928) liegen noch vor James.