Leader Zug verliert gegen das aufstrebende Lugano Die Auswärtsteams kamen in drei der vier Freitagsspiele der National League zu Siegen. Leader Zug verlor zuhause gegen das wieder erstarkte Lugano 1:2. 24.01.2020, 22.46 Uhr

Abwehr-Bollwerk: Luganos Goalie Sandro Zurkirchen musste sich durch den Leader Zug nur einmal bezwingen lassen Im dritten Spiel in Serie Torschütze: Lausannes Yannick Herren (re.) erzielte in Langnau gegen die SCL Tigers das 1:0 Offensivspektakel: Biels PostFinance-Topskorer Toni Rajala behielt mit Biel gegen die Rapperswil-Jona Lakers mit Goalie Melvin Nyffeler die Oberhand Unverhoffter Jubel: Fribourg-Gottéron machte in der Schlussphase aus einem 0:2-Rückstand ein 3:2 nach Penaltyschiessen Viel Kampf, kaum Ertrag: Zugs Captain Raphael Diaz beisst sich in der Lugano-Abwehr fest

(sda)

Der HC Lugano nimmt unter dem neuen Coach Serge Pelletier immer mehr Fahrt auf. Die Tessiner holten erstmals in dieser Saison in drei Spielen in Folge jeweils drei Punkte und weisen als Sechste nun bereits sechs Punkte Vorsprung auf das neuntplatzierte Bern auf. Jani Lajunen und Raffaele Sannitz brachten Lugano in Zug bis zur 23. Minute 2:0 in Führung, danach hielt der starke Goalie Sandro Zurkirchen den Sieg fest.

Einen äusserst glücklichen Sieg feierte Fribourg-Gottéron gegen Ambri-Piotta. Die zuvor harmlosen Freiburger machten in den letzten neun Minuten einen 0:2-Rückstand, gewannen das fällige Penaltyschiessen und verdrängten die Leventiner vom 10. Platz.

Einen seltenen Auswärtssieg feierte der EHC Biel in einem turbulenten Spiel in Rapperswil-Jona. Die Seeländer gaben eine 3:1-Führung aus der Hand, gerieten in Rückstand und wendeten die Partie im Schlussdrittel wieder. Das 6:4 ist der erste Erfolg auf fremdem Eis seit dem 28. November und sieben Niederlagen in Folge.

Einen schwachen Auftritt leisteten sich die SCL Tigers, die den kapitalen Strichkampf gegen Lausanne völlig verschliefen und 0:4 untergingen.