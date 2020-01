Lazio dehnt seine Serie auf neun Siege aus Lazio Rom, in der Gruppenphase der Europa League sang- und klanglos ausgeschieden, bleibt in der Meisterschaft dem Führungsduo Inter Mailand/Juventus Turin wacker auf den Fersen. 05.01.2020, 15.02 Uhr

Ciro Immobile (rechts, im weissen Leibchen) erzielt hier Lazios spätes Siegestor in Brescia KEYSTONE/EPA/SV SS

(sda)

Nach einem 2:1-Sieg in Brescia beträgt der Rückstand der drittplatzierten Laziali weiterhin nur drei Verlustpunkte.

Nach einem durchzogenen Saisonstart hat die Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi die letzten neun Spiele der Serie A allesamt gewonnen. In der gleichen Zeitspanne seit Ende Oktober haben Inter neun und Juventus sieben Punkte liegenlassen.

In Brescia wäre Lazios beeindruckende Serie indessen beinahe zu Ende gegangen. Der Doppeltorschütze Ciro Immobile, mit 19 Treffern der klare Leader in der Skorerliste der Serie A, erzielte das Siegestor erst in der 91. Minute.

Resultate und Rangliste

Resultate vom Sonntag: Brescia - Lazio Rom 1:2.

Rangliste: 1. Juventus Turin 17/42 (31:17). 2. Inter Mailand 17/42 (36:14). 3. Lazio Rom 17/39 (40:17). 4. AS Roma 17/35 (33:17). 5. Atalanta Bergamo 17/31 (43:25). 6. Cagliari 17/29 (33:23). 7. Parma 17/25 (24:20). 8. Napoli 17/24 (27:22). 9. Bologna 17/22 (27:29). 10. Torino 17/21 (22:26). 11. AC Milan 17/21 (16:24). 12. Hellas Verona 16/19 (17:20). 13. Sassuolo 17/19 (29:29). 14. Udinese 17/18 (13:28). 15. Fiorentina 17/17 (21:28). 16. Lecce 17/15 (22:35). 17. Sampdoria Genua 17/15 (14:27). 18. Brescia 18/14 (16:31). 19. SPAL Ferrara 17/12 (12:26). 20. Genoa 17/11 (17:35).