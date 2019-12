Langnaus Verteidiger Glauser bis zu zwei Monate out Die SCL Tigers müssen für längere Zeit auf den an der Schulter verletzten Verteidiger Andrea Glauser (23) verzichten. 09.12.2019, 14.07 Uhr

Andrea Glauser fehlt seinem Klub während rund zwei Monaten KEYSTONE/MARCEL BIERI

(sda)

Der zwölffache Schweizer Internationale zog sich am letzten Samstag im Auswärtsspiel in Zug (2:5) bei einem Zweikampf an der Bande mit EVZ-Stürmer Dario Meyer eine Schulterverletzung zu. Glauser wurde bereits operiert. Er wird zwischen sechs bis acht Wochen ausfallen.

Mit zehn Skorerpunkten (1 Tor) ist Glauser bislang Langnaus produktivster Verteidiger in dieser Saison.