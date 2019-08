Lang von Gladbach zu Werder Michael Lang wechselt leihweise innerhalb der Bundesliga von Borussia Mönchengladbach zu Werder Bremen.

Michael Lang nimmt bei Werder Bremen einen neuen Anlauf in der Bundesliga (Bild: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE)

(sda)

Der 28-jährige Schweizer Rechtsverteidiger, der bei den Fohlen seit längerem nicht mehr zum Zug gekommen ist, könnte Ende Saison von Bremen per festgeschriebener Kaufoption fest verpflichtet werden. Langs Vertrag beim Klub der Schweizer Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria und Breel Embolo liefe noch bis 2022.

Der Thurgauer, der bislang 30 Mal für das Schweizer Nationalteam aufgelaufen ist, war vor einem Jahr für knapp drei Millionen Euro vom FC Basel zu Borussia Mönchengladbach gewechselt. Auch wegen Verletzungen kam er beim Fünften der letzten Spielzeit nur in der Hälfte der Partien zum Einsatz (1 Tor). Unter dem neuen Trainer Marco Rose hatte er zuletzt keine Perspektiven mehr. «Bei Werder hatte ich direkt ein sehr gutes Gefühl. Ich war mir von Beginn an sicher, dass ich diese Möglichkeit wahrnehmen möchte», erklärte Lang bei der Bekanntgabe seines Wechsels.

In Bremen könnte Lang seine Karriere bereits am Sonntag im Heimspiel gegen Augsburg neu lancieren. Bei der durchzogen in die Saison gestarteten Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt fallen derzeit mit Ludwig Augustinsson, Ömer Toprak, Milos Veljkovic und Sebastian Langkamp mehrere Verteidiger aus. Lang sei «ein international erfahrener, verlässlicher Spieler, der die Bundesliga kennt und auch als Typ in unsere Mannschaft passt», liess Bremens Sportchef Frank Baumann verlauten. Kohfeldt bezeichnete den Schweizer auch als Option für das Abwehrzentrum.