Küng mit erstem Sieg gegen Top-100-Spielerin Leonie Küng setzt am WTA-Turnier in Hua Hin ihre Siegesserie fort. Die 19-Jährige aus Beringen siegt gegen die Chinesin Zhu Lin (WTA 70) 6:3, 6:1 und steht in den Viertelfinals. 12.02.2020, 12.51 Uhr

Leonie Küng eilt von Sieg zu Sieg KEYSTONE/ANTHONY ANEX

(sda)

Nach ihrer Siegpremiere auf Stufe WTA am Montag doppelte Küng gegen Zhu gleich nach und feierte ihren ersten Erfolg gegen eine Top-100-Spielerin. Nach einer umkämpften Startphase gewann die Schweizerin neun der letzten elf Games.

Für Küng war es nach den beiden Erfolgen in der Qualifikation bereits der vierte Sieg in Folge im thailändischen Badeort. Die 19-Jährige hat dabei noch keinen Satz und erst 15 Games abgegeben.

In den Viertelfinals trifft Küng auf die Siegerin des Duells zwischen der Chinesin Wang Qiang (WTA 27) und Katarzyna Kawa (WTA 128) aus Polen. Wang sorgte zuletzt am Australian Open in Melbourne für Aufsehen, als sie in der 3. Runde Serena Williams ausschaltete.