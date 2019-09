Kim Clijsters kehrt erneut auf WTA-Tour zurück

Kim Clijsters will es offenbar nochmals wissen. Im Alter von 36 Jahren kehrt die frühere Weltranglistenerste über sieben Jahre nach ihrem Rücktritt auf die WTA-Tour zurück.

Will es nochmals wissen: Kim Clijsters kehrt 2020 als 36-Jährige auf die WTA-Tour zurück (Bild: KEYSTONE/EPA/JASON SZENES)

(sda)

«Ich bin so aufgeregt, dass ich mein zweites Comeback auf der WTA-Tour machen werde», erklärte Clijsters in einem Statement. Zwar habe sie in den kommenden vier Monaten noch sehr viel Arbeit vor sich, aber ihre grösste Motivation sei die persönliche Herausforderung. «Sowohl physisch, als auch mental, möchte ich mich selbst einer Prüfung unterziehen.»

Clijsters hat 2009 am US Open als erst dritte Spielerin nach der Geburt eines Kindes noch einen Grand-Slam-Sieg gefeiert. Vor ihr hatten dies nur Margaret Court und Evonne Goolagong geschafft. Auch eroberte die vierfache Grand-Slam-Siegerin 2011 erneut die Spitze der Weltrangliste.