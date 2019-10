Die Kenianerin Brigid Kosgei unterbietet beim Marathon in Chicago den 16 Jahre alten Weltrekord der Britin Paula Radcliffe um nicht weniger als 1 Minute und 21 Sekunde.

Kenianerin Kosgei in Chicago mit Marathon-Weltrekord

Die Kenianerin Brigid Kosgei unterbietet beim Marathon in Chicago den 16 Jahre alten Weltrekord der Britin Paula Radcliffe um nicht weniger als 1 Minute und 21 Sekunde.

Erfolgreiches Jahr: Nachdem Brigid Kosgei bereits den London-Marathon gewonnen hatte, unterbot die Kenianerin nun in Chicago den Weltrekord um 1 Minute und 21 Sekunden (Bild: KEYSTONE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA)

(sda)

Die neue Bestmarke der 25-jährigen Kosgei, die bereits im letzten Jahr in Chicago und in diesem Jahr in London gewann, steht bei 2:14:04.