Kansas City Chiefs und San Francisco 49ers in der Super Bowl Die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers bestreiten die 54. Super Bowl am 2. Februar in Miami. 20.01.2020, 06.46 Uhr

Quarterback Patrick Mahomes (Bildmitte) führte die Kansas City Chiefs in den Super Bowl KEYSTONE/AP/MG OW NH

(sda)

Die Kansas City Chiefs haben dank einem 35:24-Heimsieg gegen die Tennessee Titans zum dritten Mal nach 1967 und 1970 die Super Bowl erreicht. Die Chiefs wurden ihrer Favoritenrolle im Halbfinal am Sonntag gerecht und beendeten damit den Lauf des Überraschungsteams aus Nashville, das in den Playoff-Runden zuvor den Titelverteidiger New England Patriots und die Baltimore Ravens ausgeschaltet hatte.

Im zweiten Conference-Final fiel die Entscheidung zugunsten der San Francisco 49ers bereits in der ersten Halbzeit, als das Heimteam mit 27:0 vorlegen konnte. Am Ende bezwangen die 49ers die Green Bay Packers mit 37:20.

Die San Francisco 49ers gewannen die Super Bowl bereits fünf Mal, zuletzt im Jahr 1995. 2013 unterlagen sie im NFL-Final den Baltimore Ravens.