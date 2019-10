Josi und Malgin mit den Saisontreffern 4 und 3 Der Captain Roman Josi führte seine Nashville Predators in der Nacht zum Mittwoch zu einem 6:1-Erfolg über die Anaheim Ducks. Dem Berner gelang bereits sein vierten Saisontreffer.

Roman Josi behält den Überblick. (Bild: KEYSTONE/FR170793 AP/MARK ZALESKI)

(sda)

Josi schoss die Predators in der 12. Minute in Führung. Der Berner Verteidiger war im Powerplay mit einem Distanzschuss aus dem Handgelenk erfolgreich. Der Puck fand, ohne abgelenkt zu werden, via Innenpfosten den Weg in Tor. Beim 3:0 leistete der 29-Jährige die Vorarbeit. Josi liess sich bereits die Skorerpunkte acht und neun in der laufenden Meisterschaft gutschreiben. Sein Verteidiger-Kollege Yannick Weber stand 11 Minuten auf dem Eis.

Auch Denis Malgin polierte seine Statistik auf. Der Stürmer aus Olten liess sich beim 4:2-Sieg der Florida Panters über die Pittsburgh Penguins einen Treffer plus einen Assist gutschreiben. Zunächst gelang Malgin nach einem feinen Pässchen von Jonathan Huberdeau der 2:1-Führungstreffer. In den letzten Minuten, als die Penguins alles auf eine Karte setzten, markierten Malgin und seine Kollegen der dritten Reihe den entscheidenden Treffer ins leere Tore. Malgin erkämpfte sich den Puck im eigenen Drittel und lancierte seinen Stürmer-Kollegen Frank Vatrano.