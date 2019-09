Josi in Wahl siebtbester NHL-Verteidiger

Josi in Wahl siebtbester NHL-Verteidiger

Josi in Wahl siebtbester NHL-Verteidiger Im jährlichen Ranking der offiziellen Website der NHL ist Roman Josi unter den besten Spielern der NHL die Nummer 38.

Captain und seit Jahren eine Bank in der Verteidigung der Nashville Predators: Roman Josi (Bild: KEYSTONE/AP/MARK HUMPHREY)

(sda)

Nur sechs Verteidiger werden dabei höher eingestuft als der 29-Jährige, der seit 2011 bei den Nashville Predators spielt. In der letzten Saison kam der Berner auf 15 Tore und 41 Assists und erreichte damit zum vierten Mal in den letzten fünf Saisons mindestens 53 Punkte. Mit einer Eiszeit von durchschnittlich 25:10 Minuten wies der Schwerarbeiter den fünfthöchsten Wert in der gesamten NHL auf.

Weitere Schweizer finden sich nicht unter der 50 Spieler umfassenden Liste. Angeführt wird diese zum dritten Mal in Folge von Connor McDavid, Center der Edmonton Oilers.