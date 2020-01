Inter Mailand leistet sich Ausrutscher in Lecce Inter Mailand leistet sich im Titel-Fernduell mit Juventus Turin den nächsten Ausrutscher. Bei Abstiegskandidat Lecce kommt das Team von Antonio Conte in der 20. Runde nicht über ein 1:1 hinaus. 19.01.2020, 14.58 Uhr

Wie schwer sich Inter in Süditalien tat, äusserte sich nicht zuletzt in der Tatsache, dass das einzige Tor der Gäste keiner aus der hochkarätigen Offensive erzielte, sondern Verteidiger Alessandro Bastoni. Der Youngster war vier Minuten nach seiner Einwechslung nach einem kurz ausgeführten Corner per Kopf erfolgreich.

Der erste Treffer des 20-Jährigen im Trikot der Mailänder dämpfte die Hoffnung auf einen Punktgewinn bei den Fans des Heimteams nur kurz. Fünf Minuten nach dem 0:1 glich Marco Mancosu für den Tabellen-17. der Serie A aus. Nach vier Niederlagen in Folge kam Lecce damit wieder einmal zu einem Punktgewinn. Für Inter bedeutete das 1:1 in der Meisterschaft das dritte Remis aus den letzten fünf Spielen.

Zu einem späten Sieg kam dagegen Inters Stadtrivale Milan. Der nach der Pause eingewechselte Doppeltorschütze Ante Rebic erzielte das Siegestor mit einem Weitschuss beim 3:2-Heimsieg gegen Udinese in der 93. Minute.Der von Eintracht Frankfurt gekommene Kroate hatte den ganzen Herbst grösste Mühe, in Mailand seinen Platz zu finden. In neun Meisterschaftsspielen kam er nicht zum Einsatz, und nur ein einziges Mal spielte er über 90 Minuten.

Für Milan, das ohne den vor einem Wechsel zu Fenerbahçe Istanbul stehenden Ricardo Rodriguez spielte, ist ein Platz in der Europa League dank dem zweiten Sieg in Folge in Reichweite gerückt.

Telegramme und Rangliste

Milan - Udinese 3:2 (0:1). - 56'107 Zuschauer. - Tore: 6. Stryger Larsen 0:1. 48. Rebic 1:1. 71. Hernandez 2:1. 85. Lasagna 2:2. 93. Rebic 3:2. - Bemerkungen: Milan ohne Rodriguez (bevorstehender Wechsel zu Fenerbahce Istanbul).

Bologna - Hellas Verona 1:1 (1:0). - Tore: 20. Bani 1:0. 81. Borini 1:1. - Bemerkung: Bologna ohne Dzemaili (Ersatz). 66. Gelb-Rote Karte gegen Bani (Bologna).

Lecce - Inter 1:1 (0:0). - Tore: 72. Bastoni 0:1. 77. Mancosu 1:1.

Rangliste: 1. Juventus Turin 19/48 (37:18). 2. Inter Mailand 20/47 (41:17). 3. Lazio Rom 19/45 (46:18). 4. Atalanta Bergamo 19/35 (49:26). 5. AS Roma 19/35 (34:21). 6. Cagliari 20/30 (35:31). 7. Parma 19/28 (26:25). 8. AC Milan 20/28 (21:26). 9. Torino 20/27 (26:28). 10. Hellas Verona 19/26 (22:22). 11. Fiorentina 20/24 (25:29). 12. Bologna 20/24 (29:32). 13. Udinese 20/24 (19:31). 14. Napoli 20/24 (28:28). 15. Sassuolo 20/22 (32:35). 16. Sampdoria Genua 20/19 (20:33). 17. Lecce 20/16 (23:39). 18. Brescia 20/15 (19:38). 19. Genoa 19/14 (20:38). 20. SPAL Ferrara 19/12 (12:29).