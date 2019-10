Ibrahimovic weihte Statue in Heimatstadt Malmö ein Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic weiht in seiner Heimatstadt Malmö eine überdimensionale Statue von sich ein. Zuvor gibt er allen Kindern schulfrei.

Die Bronzestatue von Ibrahimovic wurde in Malmö eingeweiht (Bild: KEYSTONE/AP TT NEWS AGENCY/JOHAN NILSSON)

(sda/dpa)

Der 38-jährige Ibrahimovic enthüllte die knapp drei Meter grosse und 500 Kilo schwere Bronze-Nachbildung am Dienstag vor dem Stadion der drittgrössten Stadt Schwedens.

Die Statue solle Inspiration geben und ein Symbol dafür sein, dass alles möglich sei, solange man hart trainiere und einen starken Willen habe, sagte Ibrahimovic, der aus den USA angereist war. Mehr als 1000 Fans jubelten ihm zu.

Am Vorabend hatte Ibrahimovic den Kindern von Malmö eigenmächtig schulfrei gegeben, damit sie rechtzeitig bei der Einweihung dabei sein können. Via Twitter verkündete er: «Zlatan gibt allen Jugendlichen der Schulen in Malmö frei, um an der Zeremonie teilzunehmen!» Als offizielle Entschuldigung gelte der Tweet nicht, machte eine Verantwortliche aber schnell klar.

Ibrahimovic war in Malmö einst im Stadtteil Rosengaard gross geworden. Derzeit spielt der Schwede für LA Galaxy in den USA. Die Initiative zum Bau einer Statue stammte vor vier Jahren vom schwedischen Fussballverband.