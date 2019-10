Zlatan Ibrahimovic verpasst in seinem möglicherweise letzten Spiel für LA Galaxy den Einzug in die Playoff-Halbfinals der nordamerikanischen Major League Soccer.

Ibrahimovic und LA Galaxy im Viertelfinal out

Zlatan Ibrahimovic verpasst in seinem möglicherweise letzten Spiel für LA Galaxy den Einzug in die Playoff-Halbfinals der nordamerikanischen Major League Soccer.

Ibrahimovic und LA Galaxy im Viertelfinal out

Ibrahimovic und LA Galaxy im Viertelfinal out Zlatan Ibrahimovic verpasst in seinem möglicherweise letzten Spiel für LA Galaxy den Einzug in die Playoff-Halbfinals der nordamerikanischen Major League Soccer.

Gar nicht galaktisch: Zlatan Ibrahimovic und LA Galaxy scheiterten im Playoff-Viertelfinal (Bild: KEYSTONE/FR51399 AP/ANDY CLAYTON-KING)

(sda/dpa)

Das Team verlor in der Nacht auf Freitag im Viertelfinal gegen den Stadtrivalen Los Angeles FC mit 3:5. Der 38 Jahre alte Ibrahimovic erzielte in der 55. Minute den letztlich wertlosen 2:2-Ausgleich. Im Halbfinal am Dienstag trifft der LAFC und die Seattle Sounders mit dem Schweizer Goalie Stefan Frei.

Im zweiten Viertelfinalspiel des Tages setzte sich Titelverteidiger Atlanta United mit 2:0 gegen Philadelphia Union durch. Gegner Atlantas im zweiten Halbfinal ist der Toronto FC.