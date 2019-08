Marc Hirschi verpasst den Gesamtsieg in der Benelux-Rundfahrt. Der junge Berner verliert am letzten Tag noch drei Positionen und wird Fünfter. Der Sieg geht an den Belgier Laurens De Plus.

Hirschi Fünfter der Benelux-Rundfahrt - Gesamtsieg an De Plus

Marc Hirschi verpasst den Gesamtsieg in der Benelux-Rundfahrt. Der junge Berner verliert am letzten Tag noch drei Positionen und wird Fünfter. Der Sieg geht an den Belgier Laurens De Plus.

Marc Hirschi fiel am Schlusstag der Benelux-Rundfahrt noch drei Positionen zurück (Bild: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER)

(sda)

Marc Hirschi, der am kommenden Samstag 21 Jahre alt werdende Berner aus Ittigen, fiel nach der 7. und letzten Etappe noch um drei Positionen in den 5. Rang zurück. Sein Rückstand auf Sieger Laurens De Plus betrug letztlich 44 Sekunden. Der 23-jährige Belgier vom Team Jumbo-Visma stiess am Schlusstag noch vom 3. in den 1. Rang vor.

Sieger des abschliessenden Teilstücks, das über 178,1 km von Sint-Pieters-Leeuw nach Geraardsbergen führte, wurde Olivier Naesen. Der Belgier, der zu seinem ersten Saisonsieg kam, setzte sich im Sprint vor dem Olympiasieger Greg van Avermaet aus Belgien durch. Naesen belegte mit 35 Sekunden Rückstand auf De Plus den 2. Gesamtrang. Dem vormaligen Leader Tim Wellens - auch er ein Belgier - blieb nur der 3. Platz (0:36 Sekunden zurück).

Der Thurgauer Stefan Küng beendete die zum 15. Mal ausgetragene Rundfahrt in Belgien und den Niederlanden mit 1:16 Minuten Rückstand auf dem 8. Platz.