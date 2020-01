Hiller Top-3-MVP-Kandidat Jonas Hiller erreicht die letzte Runde im Kampf um die Auszeichnung des besten Spielers (MVP) der Champions Hockey League 2019/20. 09.01.2020, 12.28 Uhr

Der Bieler Goalie Jonas Hiller (rechts) ist nun gar ein Top-3-Kandidat für die Auszeichnung als wertvollster Spieler (MVP) der aktuellen Champions-League-Saison KEYSTONE/AP

(sda)

Der 37-jährige Torhüter des EHC Biel gehört mit dem Schweden Olle Alsing (Djurgarden) und dem Amerikaner Ryan Lasch (Frölunda) zu den drei finalen Kandidaten.

Eine Expertenjury hatte vorerst die Top 5 festgelegt. Die Fans bestimmten danach die Top 3, und nun können sie bis am 2. Februar via Online-Voting den Sieger bestimmen. Der Gewinner wird am 4. Februar im Rahmen des Champions-League-Finals bekanntgegeben.