Hählen mit erstem Weltcup-Podestplatz - 65. Sieg von Shiffrin Endlich: In ihrem 76. Weltcuprennen erreicht Joana Hählen ihre erste Top-3-Platzierung. Die Bernerin wird in der Abfahrt in Bansko Dritte hinter Mikaela Shiffrin und Federica Brignone. 24.01.2020, 11.18 Uhr

Joana Hählen unterwegs auf der Piste im bulgarischen Bansko KEYSTONE/EPA/GL SS

(sda)

Schneller als Hählen, die 28-jährige Berner Oberländerin, waren in Bulgarien einzig die Amerikanerin Mikaela Shiffrin und die Italienerin Federica Brignone (0,18 Sekunden zurück). Hählen büsste auf die Siegerin 23 Hundertstel ein. Shiffrin feierte ihren 65. Weltcupsieg, den fünften in dieser Saison und den zweiten in der Disziplin Abfahrt.

Die weiteren Schweizerinnen konnten nicht mit der Spitze mithalten. Etwas überraschend auch Corinne Suter nicht. Die Schwyzerin, die vor knapp zwei Wochen in Zauchensee die Abfahrt und damit ihr erstes Weltcup-Rennen gewonnen hatte, wurde in Bulgarien mit über zwei Sekunden Rückstand nur 14. Trotz ihrer mit Abstand schlechtesten Klassierung in diesem Winter in einem Speedrennen konnte Suter die Führung in der Disziplinen-Wertung verteidigen. Nach vier von neun Saison-Abfahrten beträgt ihr Vorsprung auf Shiffrin 37 Punkte (243:206).

Gisin und Gut-Behrami out

Die Schweizerinnen bekundeten grosse Mühe mit der sehr steilen und technisch schwierigen Strecke in Bansko, auf welcher rund ein Drittel der gestarteten Fahrerinnen nicht ins Ziel kam. Die mit der Nummer eins gestartete Engelbergerin Michelle Gisin, die gleich schnell unterwegs war wie Suter, schied kurz vor dem Ziel ebenso aus wie Lara Gut-Behrami. Die Tessinerin war bei der letzten Zwischenzeit noch Siebente. Auch Jasmine Flury und Priska Nufer schieden aus. Einzig Rahel Kopp sicherte sich mit dem 27. Rang noch Weltcup-Punkte.

In Bansko findet am Samstag ein weitere Abfahrt (Start 9.45 Uhr) und am Sonntag ein Super-G (9.15 Uhr) statt.