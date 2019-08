Grosse Leichtathletik-Feste 2020 und 2021 in Zürich

Zürich kann sich in den nächsten zwei Jahren auf grosse Leichtathletik-Feste freuen: Der Final der Diamond League findet 2020 und 2021 komplett in der grössten Schweizer Stadt statt.

In den nächsten beiden Jahren kämpfen und sprinten in Zürich noch mehr Athleten um den Sieg (Bild: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

(sda)

In diesem Frühjahr entschied der internationale Leichtathletik-Weltverband IAAF die Diamond League ab 2020 neu aufzustellen: Statt 14 gibt es nur noch 13 Meetings, statt 32 Disziplinen nur noch 24. Das Programm wird gestrafft, die TV-Übertragung auf 90 Minuten beschränkt. Die zwölf Meetings vor dem Finale in Zürich tragen je zwölf Diamond-League-Disziplinen aus.

Weltklasse Zürich wurde als Aushängeschild des neuen Formates auserkoren. Für das Vorzeige-Meeting bedeutet dies eine spezielle Herausforderung. Alle 24 Finals finden in Zürich statt. Am nächsten Donnerstag gilt bei Weltklasse Zürich noch der alte Modus: In 16 Disziplinen werden die Diamond-League-Trophäen vergeben. Die andere Hälfte der Finals wird am 6. September in Brüssel durchgeführt.

«Eine Aufstockung von 16 auf 24 Disziplinen bringt für Weltklasse Zürich logistische und organisatorische Herausforderungen mit sich», erklärt Co-Meeting-Direktor Andreas Hediger. «Beispielsweise steigt die Anzahl Athleten um 50 Prozent und der Zeitplan muss aufgrund der vielen Disziplinen komplett neu gestaltet werden.»

Das Meeting wird deshalb an drei Tagen Wettkämpfe bieten. Der Hauptevent findet 2020 am Freitag, 11. September, statt. Am Mittwoch zuvor werden in der Zürcher Innenstadt einige Diamond-League-Disziplinen ausgetragen, am Donnerstag geht im Hauptbahnhof der traditionelle Stabhochsprung über die Bühne.

Noch ist offen, wo genau die ausgelagerten Wettkämpfe stattfinden werden und auch um welche Disziplinen es sich handeln wird. Die Organisatoren befinden sich bereits im Austausch mit der Stadt Zürich. Nach den Austragungen 2020 und 2021 soll der Austragungsort des Finals jährlich rotieren.

Welche Meetings und welche Disziplinen im kommenden Jahr zur Diamond League zählen, wird in den nächsten Wochen entschieden. In dieser Saison gehörte mit Lausanne ein zweites Schweizer Meeting zur Serie.