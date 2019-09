Gottéron mindestens zwei Monate ohne Sprunger Fribourg-Gottéron muss mindestens zwei Monate auf seinen am rechten Knie verletzten Captain Julien Sprunger verzichten.

Julien Sprunger muss nach der in seinem 800. NL-Spiel erlittenen Knieverletzung rund zwei Monate pausieren (Bild: KEYSTONE/MARCEL BIERI)

(sda)

Sprunger muss sich laut Klubangaben jedoch trotz lädierten Bändern keiner Operation unterziehen. Die Verletzung wird konservativ behandelt.

Der Stürmer schied am Dienstag gegen die SCL Tigers (2:3) ausgerechnet in seinem 800. Spiel in der höchsten Spielklasse verletzt aus. Sprunger war mit dem Langnauer Robbie Earl zusammen gestossen und konnte das Eis in der 52. Minute nur noch mit Unterstützung verlassen.