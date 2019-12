Genève-Servette reagiert auf Goalie-Engpass Genève-Servette engagiert bis zum Saisonende mit seinem ehemaligen Junior Léo Chuard (21) einen Goalie Nummer 2 hinter Stammtorhüter Robert Mayer. 16.12.2019, 16.54 Uhr

Gauthier Descloux (im Bild) ist bei Genève-Servette derzeit verletzt, auch deshalb holen die Genfer Leo Chuard KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

(sda)

Dies, weil Ersatzkeeper Gauthier Descloux verletzt ist und Stéphane Charlin mit der Schweizer U20-Nationalmannschaft die Junioren-WM bestreitet.

Chuard war bis und mit letzter Saison in Nordamerika in der Nord American Hockey League (NAHL) tätig, wo er in 47 Spielen für die Shreveport Mudbugs eine Fangquote von über 93 Prozent erreichte.