Gelson Fernandes fällt lange aus, auch Edimilson Fernandes verletzt Pech für Gelson und Edimilson Fernandes. Die beiden Schweizer Bundesliga-Profis von Eintracht Frankfurt und Mainz verletzen sich in der Vorbereitung auf die Rückrunde und fallen länger aus. 07.01.2020, 10.21 Uhr

Gelson Fernandes steht Eintracht Frankfurt momentan nicht zur Verfügung KEYSTONE/DPA/ARNE DEDERT

(sda)

Gelson Fernandes (33) erlitt im Trainingslager von Eintracht Frankfurt in Florida einen Sehnenriss im Hüftbeuger und musste nach Deutschland zurückkehren, wo weitere Untersuchungen den Befund bestätigten. Der 33-jährige Mittelfeldspieler und ehemalige Schweizer Internationale wird am Mittwoch in München operiert und fällt drei bis vier Monate aus.

Edimilson Fernandes (23), der Cousin von Gelson, zog sich im Trainingslager von Mainz in Andalusien eine Meniskusverletzung im Knie zu. Wie lange der Schweizer Internationale und potentielle EM-Teilnehmer ausfallen wird, ist offen.