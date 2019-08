Für Hoarau und Sulejmani wird die Zeit knapp Die verletzten Schlüsselspieler Guillaume Hoarau und Miralem Sulejmani stehen den Young Boys während zwei oder drei Wochen nicht zur Verfügung, wie der Klub mitteilt.

Hier, in einem Spiel gegen St. Gallen, waren sie noch fit: Guillaume Hoarau (links) und Miralem Sulejmani, (Bild: KEYSTONE/ENNIO LEANZA)

(sda)

Hoarau verletzte sich letzten Sonntag im Spiel in Neuenburg am Oberschenkel, während Sulejmani schon länger an einer Muskelverhärtung leidet.

Ob die beiden bis zu den Playoff-Spiele der Champions League in den letzten zwei August-Wochen fit sein werden, ist unsicher.