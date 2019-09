Die Kunstturnerin Anina Wildi muss auf die Schweizer Meisterschaften vom Wochenende in Romont FR verzichten.

Forfait von Anina Wildi für Schweizer Meisterschaften Die Kunstturnerin Anina Wildi muss auf die Schweizer Meisterschaften vom Wochenende in Romont FR verzichten.

Anina Wildi dürfte wohl auch für die WM ausfallen (Bild: KEYSTONE/EPA PAP/MARCIN BIELECKI)

(sda)

Wildi verletzte sich bei einem Trainingssturz am Stufenbarren am rechten Fuss.

Die 16-jährige Turnerin des TV Lenzburg muss mehrere Wochen pausieren. Wildi dürfte somit auch kaum an den Weltmeisterschaften Anfang Oktober in Stuttgart an den Start gehen können.