Finnlands Fussballer erstmals an einer Endrunde Finnlands Fussballer qualifizieren sich erstmals überhaupt für eine Endrunde. Mit dem 3:0-Heimsieg gegen Liechtenstein sichern sie sich im vorletzten Spiel der Gruppe J die Teilnahme an EM 2020.

Ein Fussball-Hexenkessel in Helsinki: kein alltägliches Bild in Finnland (Bild: KEYSTONE/EPA COMPIC/KIMMO BRANDT)

(sda)

Knapp 10'000 Zuschauer füllten das Stadion in Helsinki bis auf den letzten Platz. In diesem Herbst hat der Fussball in dem vom Eishockey dominierten Land an Bedeutung gewonnen.

Die Finnen durften nach Spielschluss ausgiebig feiern. Zur gleichen Zeit verlor Armenien, das den Finnen noch hätte gefährlich werden können, daheim gegen Griechenland 0:1, sodass Finnland auf dem 2. Platz hinter dem längst qualifizierten Italien eine Reserve von sieben Punkten vorweist.

Telegramme und Ranglisten

Gruppe F:

Norwegen - Färöer 4:0 (2:0). - Oslo. - SR Jovic (CRO). - Tore: 4. Reginiussen 1:0. 8. Fossum 2:0. 62. Sörloth 3:0. 65. Sörloth 4:0.

Rangliste: 1. Spanien 8/20 (19:5). 2. Schweden 8/15 (18:9). 3. Rumänien 8/14 (17:8). 4. Norwegen 9/14 (17:10). 5. Malta 8/3 (2:18). 6. Färöer 9/3 (4:27).

Gruppe J:

Finnland - Liechtenstein 3:0 (1:0)

Helsinki. - 9739 Zuschauer (ausverkauft). - SR Bastien (FRA). - Tore: 21. Tuominen 1:0. 63. Pukki (Foulpenalty) 2:0. 75. Pukki 3:0.

Liechtenstein: Benjamin Büchel; Brändle, Malin, Rechsteiner, Göppel; Martin Büchel; Meier (91. Aron Sele), Nicolas Hasler, Polverino (73. Gubser), Salanovic; Yanik Frick (84. Kardesoglu).

Bemerkungen: Liechtenstein ohne Marcel Büchel (Trainingsrückstand), Hofer, Wieser, Kaufmann, Erne, Kühne und Quintans (alle verletzt).

Armenien - Griechenland 0:1 (0:1). - Jerewan. - SR Raczkowski (POL). - Tor: 34. Limnios 0:1.

Rangliste: 1. Italien 8/24 (25:3). 2. Finnland 9/18 (15:8). 3. Griechenland 9/11 (10:13). 4. Bosnien-Herzegowina 8/10 (17:14). 5. Armenien 9/10 (13:16). 6. Liechtenstein 9/2 (2:28).