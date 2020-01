Federer zieht nach Fünfsatz-Thriller in die Achtelfinals ein Roger Federer zieht am Australian Open nach einem packenden Tennis-Thriller gegen den Australier John Millman zum 18. Mal in die Achtelfinals ein. 24.01.2020, 14.57 Uhr

Roger Federer steht nach einem Fünfsatz-Krimi gegen den Einheimischen John Millman am Australian Open in den Achtelfinals KEYSTONE/EPA/AM mat

(sda)

Der Weltranglisten-Dritte setzte sich nach gut vier Stunden gegen den Australier John Millman 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 7:6 (10:8) durch.

Am Tag des grossen Favoritensterbens im Melbourne Park erwischte es beinahe auch den sechsfachen Champion. Federer musste leiden, bis er seinen 100. Einzel-Sieg am Australian Open unter Dach und Fach hatte.

Die Entscheidung fiel weit nach Mitternacht im Super-Tiebreak des fünften Satzes, als Federer in dem 2019 in Melbourne eingeführten Format bereits mit 4:8 zurückgelegen hatte, dank sechs Punkten in Folge aber doch noch die Wende schaffte.

In den Achtelfinals trifft Federer auf Marton Fucsovics aus Ungarn, der dem Amerikaner Tommy Paul nur sechs Games zugestehen musste. Gegen die Nummer 67 der Welt hat Federer bereits vor zwei Jahren im Melbourne Park in den Achtelfinals gespielt und in drei Sätzen gewonnen.