Federer in nur 52 Minuten in die 2. Runde

Roger Federer gewinnt sein Auftaktspiel an den Swiss Indoors souverän. Der neunfache Basel-Sieger schlägt den deutschen Qualifikanten Peter Gojowczyk (ATP 112) in 52 Minuten 6:2, 6:1.

Wie aus einem Guss: Bei Roger Federer klappten alle Facetten seines Spiels (Bild: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS) Nicht schlecht gespielt und trotzdem chancenlos: Peter Gojowczyk kam gegen Roger Federer ganz schön ins Schwitzen (Bild: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS) Galavorstellung zum Auftakt der Swiss Indoors: Roger Federer brauchte nur 52 Minuten, um sich gegen den Qualifikanten Peter Gojowczyk für die 2. Runde zu qualifizieren (Bild: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS) Immer speziell: Die Eröffnungsfeier der 50. Swiss Indoors (Bild: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS) Welcome Home: Federer strebt an den Swiss Indoors seinen zehnten Heimtitel an (Bild: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS) Stargast am Eröffnungstag: die amerikanische Sängerin Anastacia (Bild: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS)

(sda)

Federers Gegner in der 2. Runde ist entweder der Moldawier Radu Albot (ATP 45) oder der Serbe Dusan Lajovic (ATP 33).

In seinem 1500. Spiel auf ATP-Stufe geriet Federer nicht in Bedrängnis. Zwar begann er im Anschluss an die Eröffnungsfeier mit einem Auftritt der Soul-Sängerin Anastacia mit einem leichten Vorhandfehler, kurz darauf breakte er seinen Widersacher aber ohne Punktverlust zum 3:1, und nach 23 Minuten hatte er den ersten Satz im Trockenen. Auch im zweiten Satz zog Federer zügig davon - obwohl er sich beim Stand von 2:0 den Service einmal abnehmen liess.

Zehn Tage nach der ärgerlichen Niederlage gegen Alexander Zverev in Schanghai zeigte sich Federer bestens erholt. Auf dem Weg zum 21. Sieg in Folge in Basel schlug er zwölf Asse und erarbeitete er sich zehn Breakchancen.