Embolo verschiesst Penalty - nur eine Randnotiz Mit zwei selber erzielten und einem magistral vorbereiteten Tor ist Breel Embolo der Mann des Spiels bei Borussia Mönchengladbachs 4:2-Heimsieg gegen Freiburg. Gladbach bleibt Leader. 01.12.2019, 17.40 Uhr

Der jubelnde Breel Embolo, verfolgt von Passgeber Patrick Herrmann KEYSTONE/AP/MARTIN MEISSNER

(sda)

Nachdem es nach nur sechs Minuten zwischen den Gladbachern und den ebenfalls der Spitzengruppe der Bundesliga angehörenden Freiburgern 1:1 gestanden hatte, war der Auftakt der zweiten Halbzeit noch weit spektakulärer. In der 46. Minute erzielte Embolo, von Patrick Herrmann perfekt freigespielt, das 2:1. Drei Minuten später schoss der junge Basler einen Foulpenalty an den Pfosten, und nach weiteren vier Minuten revanchierte sich Embolo mit einem entscheidenden Pass auf Herrmann. Embolo hätte sein insgesamt fünftes Tor für Gladbach in seiner günstigen Position auch selber schiessen können. Nach 71 Minuten holte er es mit dem siegsichernden 4:2 nach.

Telegramme und Tabelle

Borussia Mönchengladbach - Freiburg 4:2 (1:1). - 51'080 Zuschauer. - Tore: 3. Thuram 1:0. 6. Schmid 1:1. 47. Embolo 2:1. 51. Herrmann 3:1. 58. Holer 3:2. 71. Embolo 4:2. - Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi, Zakaria und bis 84. mit Embolo. 49. Embolo schiesst Foulpenalty an den Pfosten.

Rangliste: 1. Borussia Mönchengladbach 13/28 (28:15). 2. RB Leipzig 13/27 (36:15). 3. Schalke 04 13/25 (24:16). 4. Bayern München 13/24 (34:18). 5. Borussia Dortmund 13/23 (28:19). 6. SC Freiburg 13/22 (23:17). 7. Bayer Leverkusen 13/22 (20:17). 8. Hoffenheim 13/21 (18:20). 9. Wolfsburg 12/20 (13:10). 10. Eintracht Frankfurt 12/17 (21:18). 11. Union Berlin 13/16 (16:19). 12. Augsburg 13/14 (18:25). 13. Mainz 05 12/12 (17:31). 14. Fortuna Düsseldorf 13/12 (16:24). 15. Werder Bremen 12/11 (19:26). 16. Hertha Berlin 13/11 (18:27). 17. 1. FC Köln 13/8 (12:28). 18. Paderborn 13/5 (16:32).