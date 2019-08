Elneny wechselt zu Besiktas Istanbul Der ehemalige Basler Mohamed Elneny wechselt für ein Jahr leihweise von Arsenal zu Besiktas Istanbul.

Mohamed Elneny zieht für ein Jahr leihweise nach Istanbul (Bild: KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH)

(sda)

Der 27-jährige ägyptische Mittelfeldspieler war im Januar 2016 von Basel an Arsenal abgegeben worden. Mit dem FCB gewann er vier Super-League-Titel in Folge, mit Arsenal kam er in dreieinhalb Jahren nur zu 46 Einsätzen in der Premier League.