Armand Duplantis stellt erneut einen Weltrekord im Stabhochsprung auf Der schwedische Stabhochspringer Armand Duplantis stellt erneut einen Weltrekord auf. An einem Hallenmeeting in Glasgow verbessert der 20-Jährige seine eigene Bestmarke um einen Zentimeter auf 6,18 m. Aktualisiert 15.02.2020, 16.19 Uhr

Der Stabhochspringer Armand Duplantis verbesserte seinen eigenen Weltrekord um einen Zentimeter auf 6,18 m. Erst vor einer Woche übersprang er die 6,17 m (im Bild) KEYSTONE/EPA/TYTUS ZMIJEWSKI

(sda/afp)

Nur eine Woche, nachdem er im polnischen Torun die sechs Jahre alte Bestmarke von 6,16 m des Franzosen Renaud Lavillenie vergessen gemacht hatte, bewies das erst 20-jährige «Wunderkind» seine herausragende Form erneut.

Duplantis zeigte auch auf, dass er wohl noch Reserven hat. Denn gleich in einem ersten Versuch meisterte er die neue Weltrekordhöhe. Für seinen neuerlichen Eintrag in die Geschichtsbücher der Leichtathletik kassierte Duplantis einen Weltrekord-Bonus von 30'000 Dollar.

Sein Potenzial hatte Duplantis bereits 2018 als 18-Jähriger angedeutet, als er die Goldmedaille an den Europameisterschaften gewann. An der WM diesen Herbst in Doha musste er noch mit der Silbermedaille hinter dem Amerikaner Sam Kendricks Vorlieb nehmen. Nun ist er seinen Gegnern klar überlegen, den chancenlosen Weltmeister Kendricks verwies er in Glasgow souverän in die Schranken.

«Das war ein ganz starker Wettkampf», sagte der in den USA lebende Duplantis nach seiner neuerlichen Glanzvorstellung. Der Schwede ist auf dem besten Weg, der neue Superstar der Leichtathletik zu werden. Und bis zum Saisonhöhepunkt, den Olympischen Spielen in Tokio, dauert es noch fast ein halbes Jahr.