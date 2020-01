Dominik Paris fällt nach Kreuzbandriss für den Rest der Saison aus Die Weltcup-Woche in Kitzbühel beginnt mit einer Schock-Nachricht. Dominik Paris erleidet im Training im rechten Knie einen Kreuzbandriss. Für den Südtiroler ist die Saison damit zu Ende. 21.01.2020, 18.59 Uhr

Dominik Paris im Pech: Der Italiener verpasst den Rest der Saison KEYSTONE/AA

Der Unfall passierte im Super-G-Training in Kirchberg unweit von Kitzbühel. Paris rutschte in einer Kurve aus und stürzte. Nach genaueren Untersuchungen in einer Klinik in Kitzbühel hatte der Italiener die bittere Gewissheit: Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie. Dazu stellten die Ärzte eine Mikrofraktur am rechten Schienbeinkopf fest.

«Als ich wegrutschte, griff der Innenski zu sehr. Mehr gibt es nicht hinzuzufügen», sagte Paris zum folgenschweren Sturz. «In den nächsten Tagen werde ich zusammen mit den Medizinern das weitere Vorgehen besprechen.»

Mit Paris verliert Beat Feuz seinen aktuell grössten Gegenspieler. Die beiden drückten den bisherigen fünf Abfahrten ihren Stempel auf. Der Italiener siegte in den beiden Rennen in Bormio, der Emmentaler war in Beaver Creek und am Samstag in Wengen nicht zu schlagen gewesen. In der Disziplinen-Wertung liegt Feuz mit 16 Punkten Vorsprung vor Paris in Führung.

Ausgerechnet vor Kitzbühel passierte das Missgeschick, das dem hochspannenden Duell ein jähes Ende bereitete. Die Streif war in den vergangenen Jahren vorab das Terrain von Paris. Dreimal schon, 2013, 2017 und im vergangenen Jahr, siegte er im Abfahrts-Klassiker, zudem entschied er 2015 den Super-G für sich.

Im Gegensatz zum Südtiroler, zu dem er trotz grossen Konkurrenzkampfs ein sehr freundschaftliches Verhältnis pflegt, gewann Feuz in Kitzbühel noch nie. In den letzten vier Abfahrten wurde er hier dreimal Zweiter. Vor drei Jahren war er auf dem Weg zum Sieg, schied aber mit deutlich besten Zwischenzeiten in der Traverse vor dem Zielhang nach einem Sturz aus.