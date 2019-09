Djokovic verliert bei Rückkehr im Doppel Novak Djokovic kehrt erstmals seit seiner Aufgabe im US-Open-Achtelfinal gegen Stan Wawrinka wegen Schulterproblemen wettkampfmässig auf den Tennisplatz zurück.

In Tokio nach seiner Schulterverletzung wieder im Einsatz: die Weltnummer 1 Novak Djokovic (Bild: KEYSTONE/FRE171643 AP/EDUARDO MUNOZ ALVAREZ)

(sda)

Die Weltnummer 1 verlor in der 1. Runde des ATP-Turniers in Tokio im Doppel mit seinem serbischen Landsmann Filip Krajinovic in drei Sätzen gegen die als Nummer 4 gesetzten Mate Pavic/Bruno Soares.

Im Einzel trifft Djokovic am Dienstag auf den australischen Qualifikanten Alexei Popyrin (ATP 94).