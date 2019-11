Djokovic immer besser in Fahrt

Novak Djokovic kommt beim Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy immer besser in Form.

Im Fokus und immer besser in Form: Novak Djokovic am Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy (Bild: KEYSTONE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

(sda)

Nach zwei wenig überzeugenden Siegen gewann der (noch) Weltranglistenerste im Viertelfinal in weniger als einer Stunde 6:1, 6:2 gegen die Weltnummer 7 Stefanos Tsitsipas. Im Halbfinal trifft Djokovic auf den US-Open-Halbfinalisten Grigor Dimitrov.

Die ATP Finals (vom 10. bis 17. November) in London wird der Serbe «nur» als Nummer 2 in Angriff nehmen. Er wird am Montag unabhängig von den Resultaten in Paris von Rafael Nadal an der Spitze der Weltrangliste abgelöst. Der Spanier spielt am späten Freitagabend gegen Jo-Wilfried Tsonga.