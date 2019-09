Die All Blacks starten erfolgreich in die Rugby-WM

Der Titelverteidiger Neuseeland startet erfolgreich in die Rugby-Weltmeisterschaft in Japan. Die «All Blacks» bezwingen in ihrem ersten Spiel Südafrika 23:13 (17:3).

Der Titelverteidiger Neuseeland startet erfolgreich in die Rugby-Weltmeisterschaft in Japan. Die «All Blacks» bezwingen in ihrem ersten Spiel Südafrika 23:13 (17:3).

Für Südafrika gab es kein Durchkommen gegen Neuseeland. (Bild: KEYSTONE/AP/SHUJI KAJIYAMA)

(sda/dpa)

Nach einem deutlichen Vorsprung im ersten Spielabschnitt, liess der Weltmeister von 2015 und 2011 etwas nach. Die «Springböcke» aus Südafrika verkürzten auf 13:17 Zähler. Doch zwei Penaltys in der Schlussviertelstunde ebneten dem Titelverteidiger den Weg zum Sieg. Der insgesamt drei Mal erfolgreiche Rekordweltmeister aus Ozeanien sowie Südafrika, der Weltmeister von 1995 und 2007, treffen in der Vorrunde noch auf Italien, Namibia und Kanada.

Zuvor kam im Pool D Australien zu einem letztlich deutlichen 39:21-Erfolg gegen Fidschi. Dabei musste der Finalist von 2015 aber hart kämpfen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit betrug der Rückstand neun Punkte, erst in der 61. Minute übernahmen die Aussies beim 25:21 die Führung und bauten den Vorsprung bis zum Schluss aus.

Noch enger ging es in der Vorrundengruppe C beim 23:21 (20:3) zwischen Frankreich und Argentinien zu und her. Frankreich schien nach den ersten 40 Minuten einen leichten Sieg einzufahren, wurde aber im zweiten Abschnitt von den Südamerikanern überrannt, die sogar mit 21:20 in Führung gingen. Camille Lopez brachte Frankreich mit einem Drop Kick elf Minuten vor dem Ende wieder in Führung, Argentinien verpasste in der letzten Minute durch einen Weitschuss, der das Ziel knapp verfehlte, den möglichen Sieg.