Deutliche Siege von Bayern München, Dortmund und Leipzig Dank Coutinho beendet Bayern München seine Negativserie in der Bundesliga. Der Meister gewinnt nach zuletzt zwei Niederlagen mit 6:1 gegen Bremen. Auch Dortmund und Leipzig siegen sicher. 14.12.2019, 17.27 Uhr

Philippe Coutinho brillierte mit fünf Skorerpunkten KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER

(sda)

Seit seinem Wechsel von Barcelona zu Bayern München konnte Philippe Coutinho den Erwartungen nur selten gerecht werden. In den letzten Tagen überzeugte der bis Sommer ausgeliehene Brasilianer aber. Nachdem er am Mittwoch gegen Tottenham seinen ersten Champions-League-Treffer für die Münchner erzielt hatte, brillierte er drei Tage später mit drei Toren und zwei Assists.

Coutinho war hauptverantwortlich für die Wende gegen Bremen in den letzten Minuten der ersten Halbzeit, traf in der 45. Minute zum 1:1 und lieferte kurz darauf, noch vor der Pause, den Pass zum 2:1 von Robert Lewandowski. Nach einer guten Stunde lancierte er die eindrückliche Schlussoffensive der Bayern mit einem herrlichen Heber zum 3:1. Nicht weniger eindrücklich war sein Schuss in der 78. Minute zum 6:1.

Die zweite grosse Figur der Partie, in der die Bremer mit Michael Lang zunehmend überfordert waren, hiess Lewandowski. Der Pole, der drei Bundesliga-Matches ohne Treffer hinter sich hatte, traf in der 72. Minute ein zweites Mal und hat nun in 15 Bundesliga-Partien 18 Mal getroffen. Insgesamt hat der Stürmer im Jahr 2019 bislang für Bayern München und die Nationalmannschaft 53 Tore erzielt.

Auch Dortmund gelang eine eindrückliche Demonstration der Stärke. Marco Reus, Jadon Sancho, Thorgan Hazard und Nico Schulz schossen die Mannschaft von Lucien Favre zum 4:0 in Mainz. Der junge Engländer Sancho hat in den letzten sechs Partien siebenmal getroffen. Roman Bürki und Manuel Akanji spielten für die Dortmunder durch.

Am Dienstag trifft Dortmund auf den RB Leipzig, der sich zumindest bis am Sonntagnachmittag die Tabellenführung gesichert hat. Bei Fortuna Düsseldorf kamen die Sachsen ohne Mühe zum sechsten Sieg in Folge. Patrik Schick (nach 65 Sekunden), Timo Werner (58.) und Nordi Mukiele (75.) erzielten die Tore zum 3:0-Erfolg. Auf Dortmund und Bayern München beträgt die Reserve der Leipziger vier respektive sechs Punkte.

Für Hertha Berlin gab es den ersten Sieg unter Jürgen Klinsmann. Vladimir Darida traf mit einem Weitschuss in der 53. Minute gegen seinen Ex-Klub Freiburg zum 1:0-Sieg und verschaffte seiner Mannschaft etwas Luft im Abstiegskampf. Das von Urs Fischer trainierte Union Berlin hat sich in den vergangenen Wochen von der Abstiegszone mehr und mehr entfernt. In Paderborn, im Duell der beiden Aufsteiger, verpasste Fischers Truppe allerdings die drei Punkte und musste sich trotz früher Führung mit dem 1:1 begnügen.

Resultate und Tabelle:

Düsseldorf - RB Leipzig 0:3 (0:1). - 35'387 Zuschauer. - Tore: 2. Schick 0:1. 58. Werner (Handspenalty) 0:2. 75. Mukiele 0:3. - Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz).

Bayern München - Bremen 6:1 (2:1). - 75'000 Zuschauer. - Tore: Rashica 0:1. 45. Coutinho 1:1. 45. Lewandowski 2:1. 63. Coutinho 3:1. 72. Lewandowski 4:1. 75. Müller 5:1. 78. Coutinho 6:1. - Bemerkungen: Bremen mit Lang.

Köln - Leverkusen 2:0 (0:0). - 49'500 Zuschauer. - Tore: 73. Cordoba 1:0. 84. Bornauw 2:0. - Bemerkungen: 62. Gelb-Rote Karte gegen Dragovic (Leverkusen). 78. Rote Karte gegen Bailey (Leverkusen).

Hertha Berlin - Freiburg 1:0 (0:0). - 37'343 Zuschauer. - Tor: 53. Darida 1:0.

Mainz - Dortmund 0:4 (0:1). - 33'305 Zuschauer. - Tore: 32. Reus 0:1. 66. Sancho 0:2. 69. Hazard 0:3. 84. Schulz 0:4. - Bemerkungen: Mainz mit Fernandes. Dortmund mit Bürki und Akanji, ohne Hitz.

Paderborn - Union Berlin 1:1 (1:1). - 14'414 Zuschauer. - Tore: 7. Ingvartsen 0:1. 34. Pröger 1:1.

Die weiteren Spiele der 15. Runde. Freitag: Hoffenheim - Augsburg 2:4. - Samstag: Fortuna Düsseldorf - RB Leipzig 18.30. - Sonntag: Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach 15.30. Schalke 04 - Eintracht Frankfurt 18.00.

1. RB Leipzig 15/33 (42:16). 2. Borussia Mönchengladbach 14/31 (30:16). 3. Borussia Dortmund 15/29 (37:19). 4. Bayern München 15/27 (41:21). 5. Schalke 04 14/25 (25:18). 6. SC Freiburg 15/25 (24:18). 7. Bayer Leverkusen 15/25 (22:20). 8. Hoffenheim 15/21 (21:27). 9. Wolfsburg 14/20 (15:14). 10. Union Berlin 15/20 (19:20). 11. Augsburg 15/20 (24:28). 12. Eintracht Frankfurt 14/18 (24:22). 13. Hertha Berlin 15/15 (21:29). 14. Mainz 05 15/15 (20:38). 15. Werder Bremen 15/14 (23:35). 16. Fortuna Düsseldorf 15/12 (16:32). 17. 1. FC Köln 15/11 (14:30). 18. Paderborn 15/9 (18:33).