De Minaur wartet im Final auf Federer oder Tsitsipas Alex de Minaur (ATP 28) steht an den Swiss Indoors in Basel als erster Finalist fest.

Alex de Minaur behauptet sich gegen Reilly Opelka (Bild: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY)

(sda)

Der 20-jährige Australier bezwang im Halbfinal den Amerikaner Reilly Opelka (ATP 37) nach mehr als zweieinhalb Stunden 7:6, (7:2), 6:7 (4:7), 7:6 (7:3) und trifft am Sonntag auf den Sieger des Duells zwischen Roger Federer und Stefanos Tsitsipas.

Gegen den fast 30 Zentimeter längeren Opelka machte der Grundlinienspezialist De Minaur seinen Grössennachteil zum vierten Mal in diesem Jahr wett. Zwar schlug der 2,11 m grosse Opelka seine Asse 989 bis 1013 in diesem Jahr und übernahm er in dieser Rubrik die Spitze vor John Isner, spielerisch war der zähe De Minaur aber besser.

De Minaur, der aktuell am besten klassierte Spieler seines Landes, ist der erste australische Finalist in Basel seit Mark Philippoussis 1997. Er gewann in diesem Jahr bereits drei Turniere. Unabhängig des Final-Ausgangs wird er am Montag erstmals in die Top 20 der Welt vorstossen. Gegen Federer hat De Minaur noch nie gespielt.