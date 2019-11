Davos leiht Meyer an Zug aus

Davos leiht Meyer an Zug aus Der von Verletzungen geplagte EV Zug leiht vom HC Davos bis zum Spengler Cup den Stürmer Dario Meyer aus.

Dario Meyer (rechts) spielt vorübergehend für den EV Zug (Bild: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER)

Der 22-Jährige kam in dieser Saison erst zu sieben Einsätzen in der National League und erzielte dabei ein Assist.

Ausserdem gab der HCD bekannt, dass Gian-Marco Wetter per sofort zu den Rapperswil-Jona Lakers wechselt. Der 19-jährige Stürmer spielte in der laufenden Meisterschaft bloss in der Swiss League für das Partnerteam Biasca Ticino Rockets.