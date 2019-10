Das Nationalteam muss warten: Papa Granit Xhaka rückt verspätet ein Granit Xhaka fehlt bei der Besammlung für die wegweisenden Spiele der EM-Qualifikation gegen Dänemark und Irland. Anlass zur Sorge besteht nicht. Xhaka wurde Vater und dürfte am Mittwoch nachrücken.

Granit Xhaka will fünf Tage nach der Geburt seiner Tochter gegen Dänemark dabei sein (Bild: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER)

(sda)

Die frohe Botschaft verkündete Xhaka am Montag kurz vor dem Einzugstermin des Nationalteams. «Welcome our little princess. Mommy and Daddy love you», schrieb der 27-Jährige zu einem Foto auf seinem Instagram-Profil, das drei übereinander gelegte Hände zeigte. Die Tochter kam in der Nacht auf Montag, zwischen dem 1:0-Sieg mit Arsenal gegen Bournemouth und dem Nationalmannschafts-Termin in Lausanne, zur Welt.

Bleiben Komplikationen aus, steht Xhaka der Schweiz am Samstag in Kopenhagen gegen Dänemark und am Dienstag in Genf gegen Irland zur Verfügung. Beim Schweizerischen Fussballverband rechnen sie damit, dass der Mittelfeld-Antreiber am Mittwoch zum Team stossen wird.

Stephan Lichtsteiner meldete sich derweil nach längerer Absenz pünktlich im Kreis des Nationalteams zurück. Der 105-fache Internationale war von Trainer Vladimir Petkovic seit März nicht mehr einberufen worden und wird sich am Dienstag erstmals wieder als aktiver Nationalmannschafts-Captain äussern. Dass Xherdan Shaqiri die beiden bevorstehenden Partien verpassen wird, war bereits bekannt.

Bis Donnerstag bereitet sich das Nationalteam nun in Lausanne auf die beiden kapitalen Spiele vor. Sie kann das in einer ruhigeren Atmosphäre tun als zuletzt. Das aktive Vorpreschen des Verbandes in den heiklen Themen hat seine Wirkung nicht verfehlt. Shaqiri und Petkovic sollen sich bei einem Treffen in Liverpool wieder angenähert haben. Zwischen den beiden hatte es Unstimmigkeiten gegeben, seit sich Shaqiri im Juni am Final Four verletzt hatte. Mit der Nomination von Lichtsteiner verhinderte der Nationalcoach ausserdem, dass sich eine andere Baustelle auftat.