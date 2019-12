Cristiano Ronaldo schiesst Juventus zum Sieg Nach zwei Meisterschaftsspielen ohne Sieg gewinnt Juventus Turin daheim gegen Udinese sicher mit 3:1. Cristiano Ronaldos schiesst die ersten beiden Tore. 15.12.2019, 17.00 Uhr

(sda)

Ronaldo tat sich für seine Verhältnisse in den ersten Wochen dieser Saison schwer mit dem Toreschiessen. Andere überzeugten im Trikot von Juventus Turin mehr als der portugiesische Star. Doch nun scheint der 34-Jährige in Fahrt zu kommen. In der ersten Dezember-Hälfte erzielte er fünf Treffer, zwei davon am Sonntagnachmittag gegen Udinese. Es war sein erster «Doppelpack» für Juventus in dieser Saison.

Ronaldo sorgte mit zwei präzisen Abschlüssen bis in die 37. Minute für den 2:0-Vorsprung. Noch vor der Pause erhöhte Abwehrchef Leonardo Bonucci auf 3:0. Zumindest bis heute Abend setzt sich Juventus dank dem Sieg an die Tabellenspitze. Der bisherige Leader Inter Mailand spielt um 20.45 Uhr bei der Fiorentina.

Einen Rückschlag erlebte Atalanta Bergamo, das am Mittwoch mit dem 3:0 bei Schachtar Donezk in den Champions-League-Achtelfinal vorgestossen war. Das von Blerim Dzemaili als Captain angeführte Bologna setzte sich gegen die Mannschaft um den knapp eine Stunde lang eingesetzten Remo Freuler mit 2:1 durch. Zuvor hatte Atalanta viermal in Folge - zweimal in der Serie A, zweimal in der Champions League - gewonnen.

Resultate und Tabelle:

Milan - Sassuolo 0:0. - Bemerkungen: Milan ohne Rodriguez (Ersatz).

Bologna - Atalanta Bergamo 2:1 (1:0). - Tore: 12. Palacio 1:0. 53. Poli 2:0. 60. Malinowski 2:1. - Bemerkungen: Bologna mit Dzemaili. Atalanta Bergamo mit Freuler (bis 54.). 89. Gelb-Rote Karte gegen Danilo (Bologna).

Juventus Turin - Udinese 3:1 (3:0). - Tore: 9. Ronaldo 1:0. 37. Ronaldo 2:0. 45. Bonucci 3:0. 94. Pussetto 3:1.

Die weiteren Spiele der 16. Runde. Samstag: Brescia - Lecce 3:0. Napoli - Parma 1:2. Genoa - Sampdoria Genua 0:1. - Sonntag: Hellas Verona - Torino 3:3. AS Roma - SPAL Ferrara 18.00. Fiorentina - Inter Mailand 20.45. - Montag: Cagliari - Lazio Rom 20.45.

1. Juventus Turin 16/39 (29:16). 2. Inter Mailand 15/38 (31:13). 3. Lazio Rom 15/33 (36:15). 4. Cagliari 15/29 (31:19). 5. AS Roma 15/29 (26:15). 6. Atalanta Bergamo 16/28 (38:25). 7. Parma 16/24 (23:19). 8. Torino 16/21 (21:24). 9. Napoli 16/21 (25:21). 10. AC Milan 16/21 (16:19). 11. Bologna 16/19 (24:27). 12. Hellas Verona 16/19 (17:20). 13. Fiorentina 15/16 (19:23). 14. Sassuolo 15/16 (26:27). 15. Sampdoria Genua 16/15 (13:25). 16. Lecce 16/15 (20:32). 17. Udinese 16/15 (11:27). 18. Brescia 15/13 (14:26). 19. Genoa 16/11 (17:31). 20. SPAL Ferrara 15/9 (9:22).