Bissegger wird in der Einzelverfolgung EM-Vierter Stefan Bissegger verpasst an den Bahn-Europameisterschaften im niederländischen Apeldoorn in der Einzelverfolgung als Vierter eine Medaille nur knapp.

Stefan Bissegger fehlte in der Einzelverfolgung rund eine halbe Sekunde zu EM-Bronze (Bild: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER)

(sda)

Der 21-jährige Thurgauer büsste im Duell um Platz 3 in 4:13,776 eine halbe Sekunde auf den Deutschen Felix Gross ein. EM-Gold ging an den Franzosen Corentin Ermenault, der im Final langsamer unterwegs war als wenige Minuten zuvor Bissegger und Gross. «Das ist ein bisschen schade, doch ich bin mit meinen Leistungen recht zufrieden», sagte der Ostschweizer.

In der Qualifikation war Bissegger über die 4000 m unter 20 Teilnehmern gar die drittbeste Zeit gefahren. In 4:13,242 hatte er den erst zweiwöchigen Schweizer Rekord von Claudio Imhof um weniger als einen Zehntel verfehlt. Bissegger hatte schon Ende September an den Strassen-Weltmeisterschaften in Grossbritannien brilliert. Im Strassenrennen der U23-Kategorie hatte er Silber gewonnen.