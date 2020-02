Biel holt jungen russischen Verteidiger Der EHC Biel verpflichtet für den Rest der laufenden Saison den russisch-kasachischen Verteidiger Alexander Jakowenko (21) vom finnischen Erstligisten Jukurit. 12.02.2020, 17.52 Uhr

Biels Trainer Antti Törmänen erhält einen jungen russischen Verteidiger als Ergänzung oder Verstärkung auf den Ausländer-Positionen KEYSTONE/MARCEL BIERI

(sda)

Für Jukurit realisierte Jakowenko in 36 Saisonspielen fünf Tore und 16 Assists. Der frühere russische Junioren-Internationale spielte in der letzten Saison noch in der United States Hockey League für die Muskegon Lumberjacks.