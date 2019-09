Berrettini lässt Italien weiter träumen Matteo Berrettini erreicht als erster Italiener seit 1977 die Halbfinals des US Open. Er gewinnt einen Thriller gegen Gaël Monfils 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 7:6 (7:5).

Italiener überrascht in New York: Matteo Berrettini steht am US Open im Halbfinal (Bild: KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE)

(sda)

Der als Nummer 13 gesetzte Monfils war der Spieler, dem am ehesten zugetraut hätte, Rafael Nadal am Einzug in den Final zu hindern. Der Franzose konnte aber nicht zum ersten Mal eine gute Ausgangslage nicht nutzen.

Monfils führte mit einem Satz und einem Break und hatte die Chance auf eine 3:0-Führung im zweiten Durchgang. Er verpasste aber die Vorentscheidung und gab so quasi den Startschuss zu einer veritablen Achterbahnfahrt. Und am Ende hatte Berrettini die Oberhand, als bei seinem fünften Matchball im Tiebreak des fünften Satzes und nach fast vier Stunden ein Return von Monfils knapp ins Aus segelte.

Gefreut haben dürfte sich auf Rafael Nadal. Falls der Spanier wie erwartet in der Nacht auf Donnerstag seinen Viertelfinal gegen den Argentinier Diego Schwartzman (ATP 21) gewinnt, wird er zwei Tage später auf einen müden Berrettini treffen. Der 23-jährige Römer gab sich aber gleich wieder kämpferisch: «Ich kann es noch gar nicht glauben, weiss gar nicht, was ich sagen soll», sagte der Italiener nach der Partie. «Ich bin einfach nur stolz auf mich. Aber das Turnier ist noch nicht vorbei.»

Berrettini ist in der Profiära (seit 1969) erst der vierte Italiener in einem Grand-Slam-Halbfinal, der zweite am US Open nach Corrado Barazzutti 1977. Der Clou: Marco Cecchinato (French Open 2018), Adriano Panatta (French Open 1973, 1975 und 1976) und Barazzutti (US Open 1977 und French Open 1978) schafften ihre Halbfinals allesamt auf Sand. Den Final erreichte von ihnen einzig Panatta bei seinem Triumph in Roland Garros 1976.