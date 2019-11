Bern vermeidet historische Schmach Der SC Bern vermeidet mit dem 3:3-Ausgleich vier Minuten vor Schluss gegen Davos den Fall ans Tabellenende. Eine Niederlage gibt es im Penaltyschiessen dennoch. 29.11.2019, 22.40 Uhr

Schweizer Meister am Boden: PostFinance-Topskorer Mark Arcobello verlor mit dem SC Bern auch zuhause gegen Davos Lugano befindet sich unter Trainer Sami Kapanen in einer Krise Im Schlussdrittel war die Partie zwischen Lausanne und den SCL Tigers (4:3) plötzlich noch umkämpft Jubel in der Valascia: Ambri-Goalie Benjamin Conz feiert einen wichtigen Heimsieg gegen Fribourg-Gottéron Davoser Torjubel mit Enzo Corvi, Luca Hischier, Claude-Curdin Paschoud und Mattias Tedenby und Magnus Nygren (von links)