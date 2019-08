Der FC Basel und Mittelfeldspieler Geoffroy Serey Die lösen den noch bis im Sommer 2020 gültigen Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen per sofort auf.

Basel und Serey Die lösen Vertrag auf Der FC Basel und Mittelfeldspieler Geoffroy Serey Die lösen den noch bis im Sommer 2020 gültigen Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen per sofort auf.

Serey Die (links) spielt ab sofort nicht mehr für Basel (Bild: KEYSTONE/EPA/KATIA CHRISTODOULOU)

(sda)

Der 34-jährige Ivorer war in der zweiten Hälfte der vergangenen Saison an Neuchâtel Xamax ausgeliehen. Danach bestritt er mit der Elfenbeinküste den Afrika Cup. Beim FCB kam er in der aktuellen Spielzeit nie zum Einsatz.

Serey Die stiess im Januar 2013 von Sion zu den Baslern. Im Februar 2015 wechselte er für anderthalb Jahre zum damaligen Bundesligisten VfB Stuttgart. Mit dem FCB gewann er dreimal den Meistertitel und 2017 den Cup.